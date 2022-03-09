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В приложении Альфа-Банка можно выпустить цифровую карту Мир

В приложении Альфа-Банка теперь можно выпустить бесплатную цифровую карту Мир — всего за семь секунд.

Для этого нужно выбрать «Витрина» — «Получить карту». Можно сразу оплачивать покупки в интернете по номеру карты и бесплатно переводить деньги родным и друзьям через СБП.

Если у клиентов телефон на Android, банк рекомендует подключить карту Мир к Mir Pay — так можно платить везде телефоном.

За границей карта Мир тоже будет работать, пока — в Турции, Армении, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Вьетнаме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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