Альфа-Банк отменил лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернёт комиссию Альфа-Банка за все снятия с 0:00 воскресенья, 6 марта.
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Альфа-Банк отменил лимиты на снятие денег в банкоматах за рубежом
/ Сибирское Информационное Агентство /
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