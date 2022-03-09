ЦБ не будет возобновлять торги на рынке акций 9 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 г. на Московской Бирже в секции фондового рынка, за рядом исключений. Торги на валютном и денежном рынке состоятся.

Мосбиржа установила следующий режим торгов на среду, 9 марта:



- Торги на рынке акций не проводятся;- Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях;- На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust;- Торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45;- Торги на денежном рынке проводятся с 10:00 до 19:00;- На валютном и денежном рынке снят запрет коротких продаж по инструментам в евро;- Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.