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Банк «Открытие» продлевает срок действия карт всех платежных систем

Срок действия карт банка «Открытие» платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» продлевается на два года. Держателям карт с истекающим сроком действия в марте 2022 года или позднее нет необходимости перевыпускать их.

Все карты банка «Открытие», которые уже выданы или будут выданы, продолжают работать и обслуживаться на территории России. Можно расплачиваться этими картами, совершать платежи и переводы, снимать наличные.

При необходимости клиенты «Открытия» в любой момент, не дожидаясь окончания срока действия карты, могут перевыпустить ее в отделении или в удаленных каналах банка.

Команда банка «Открытие» активно занимается вопросами развития платежных сервисов и проработкой альтернативных решений как в эмиссии карт, так и в эквайринге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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