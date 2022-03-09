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УРАЛСИБ дал разъяснения об обслуживании карт Visa и Mastercard

Выпущенные в России карты VISA и Mastercard в ближайшее время перестанут работать за пределами страны.

Мы рекомендуем нашим клиентам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные покупки, в т.ч. произвести оплату бронирования в гостиницах и выкуп авиабилетов.

Для этих целей мы временно увеличиваем лимиты на снятие в банкоматах за пределами России до 1.5 млн рублей в день и в месяц по всем выпущенным нами картам VISA и Mastercard без исключения.

По информации на текущий момент, на территории России карты Visa и Mastercard до истечения срока действия будут работать в банкоматах и торговых точках в стандартном режиме, поэтому необходимости срочно осуществлять перевыпуск нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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