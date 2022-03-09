РЕАЛИСТ БАНК дал разъяснения по работе карт VISA, выпущенные банком

Международная платежная система VISA приняла решение о прекращении работы на территории Российской Федерации.
В связи с этим АО «РЕАЛИСТ БАНК» информирует:
- Все карты VISA, выпущенные АО «РЕАЛИСТ БАНК» продолжат работать на территории РФ. По ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.
- Карты будут работать до окончания срока действия, указанного на карте. Все продления карт по сроку или утере будут осуществляться на национальном платежном инструменте – банковской карте «Мир».
- Платежи по картам VISAза рубежом и в зарубежных интернет магазинах будут прекращены платежной системой VISA ориентировочно с 10 марта и, возможно, ранее этой даты. Снятие наличных в банкоматах за границей также станет недоступным.
- Если Вы находитесь в настоящее время заграницей, рекомендуем снять наличные деньги в валюте страны пребывания для оплаты крупных расходов (гостиница, авиабилеты). В ряде стран принимаются к оплате карты национальной платежной системы «Мир» (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр).
- АО «РЕАЛИСТ БАНК» прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки предложить своим клиентам платежный инструмент для оплаты товаров и услуг за границей РФ.