Росбанк продлит срок действия карт Visa и Mastercard до 2030 года. Решение принято для поддержки клиентов, в том числе с учетом планов платежных систем приостановить с 10 марта 2022 года обслуживание за пределами России банковских карт, выпущенных российскими банками.

Продление срока действия карт Visa и Mastercard, выпущенных Росбанком, произойдет автоматически. Дополнительных действий или посещения офисов банка для замены карты не требуется.

Как ожидается, в течение нескольких дней операции по картам Visa и Mastercard за границей будут проходить в обычном режиме. Росбанк рекомендует клиентам, которые сейчас находятся за границей, снять с карты наличные денежные средства на оплату текущих расходов и, по возможности, заранее произвести оплату крупных счетов (гостиниц, авиабилетов, трансферов и т.п.). С учетом текущей ситуации банк автоматически возместит комиссию за снятие наличных с дебетовых карт за пределами РФ в течение ближайших дней (дополнительную комиссию может снимать банк-эквайер). Клиенты могут также индивидуально увеличить лимит для снятия валюты в рамках установленных тарифных ограничений, позвонив в контакт-центр банка по телефону 8 800 234 44 34 или обратившись через приложение Росбанк ОНЛАЙН.

Условия использования карт Visa и Mastercard на территории России не изменились.

Ответы на часто задаваемые вопросы о работе Росбанка доступны по ссылке, а также в официальном телеграм-канале.