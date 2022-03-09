Россельхозбанк предлагает кобейджинговые карты «Мир»-UnionPay для оплаты по всему миру

Россельхозбанк предлагает оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США. РСХБ работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года, он стал первым российским банком, выпустившим кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.

Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем, которая обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров. Так, кобейджинговая карта «Мир»-UnionPay в России работает как карта «Мир». Ей можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг и т. д., оформлять покупки через интернет в пределах РФ, снимать или вносить через нее средства в банкоматах, переводить деньги между счетами. За рубежом все операции по кобейджинговой карте «Мир»-UnionPay проводятся через китайскую партнерскую платежную систему UnionPay International. Карта работает за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране. Там она будет работать как карта UnionPay в соответствии с условиями обслуживания этой системы — ей также можно будет расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, заказать товары через интернет, снять или внести наличные в требуемой валюте, переводить средства на другой счет.

Заявку на выпуск кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay можно подать через мобильное приложение и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям кредитных и дебетовых кобейджинговых карт доступны скидки и акции. Карта выпускается только на физическом носителе. Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Помимо кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay клиентам Россельхозбанка доступна дебетовая карта UnionPay - «Своя карта» с кэшбеком до 15%.

Карты «Мир»-UnionPay и UnionPay выпускаются бессрочно, т.е. период действия карты не ограничен.

Выпуск банковских карт платёжной системы UnionPay рекомендован для тех клиентов, которые планируют поездки за рубеж. На территории России можно по-прежнему использовать карту любой другой платёжной системы.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Расчеты по картам этой платежной системы производятся в рублях. К выпуску доступны кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах, включая Россию.

Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц в обычном режиме. Никаких изменений в порядке взаимодействия с клиентами, а также в работе отделений и сети самообслуживания РСХБ нет. На всей территории России и за рубежом клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами, доступны операции с наличной и безналичной валютой. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.