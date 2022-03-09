РСХБ дал разъяснения по использованию банковских карт

Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме. Никаких изменений в порядке взаимодействия, а также в работе отделений и сети самообслуживания РСХБ нет.

Банковские карты

С сегодняшнего дня все карты Россельхозбанка, любых платёжных систем, будут работать бессрочно. Срок действия наших карт автоматически продлен. Теперь клиентам не нужно учитывать указанную на карте дату. Вы можете продолжать пользоваться вашими банковскими картами на всей территории России до физического износа пластика. При оплате через интернет в графу «срок действия» вводите срок действия, указанный на карте, даже если формально он уже истёк. Обращаем ваше внимание, что несмотря на принятые меры возможны отдельные сбои при проведении оплаты. Однако, мы уже работаем над устранением возможных неполадок.

На всей территории России клиенты РСХБ продолжат осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами Visa и MasterCard.

Перевыпускать карты платежной системы МИР вместо действующих Visa и MasterCard для использования на территории России, а также в странах, где действует карта МИР, не требуется. На сегодняшний день к таким странам относятся Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Ограничения по картам Visa и MasterCard коснулись только операций за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах.

Средства, размещённые на карточных счётах платёжных систем Visa и MasterCard, находятся в сохранности и доступны клиентам РСХБ в полном объёме.

Россиянам, находящимся заграницей, мы рекомендуем заранее снять достаточное количество наличных.

Для сохранения возможности оплаты банковской картой за рубежом рекомендуем оформить в РСХБ карту Unionpay. Такая карта даёт аналогичные Visa и MasterCard возможности для повседневной оплаты товаров и услуг и совершения онлайн-платежей.