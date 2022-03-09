ЦБ ввел запрет на продажу наличной валюты и выдачу свыше $10 тыс. с валютных вкладов

Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой. Так, вводится запрет на продажу наличной валюты и на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Большую часть средств снять можно, но только в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора. Ограничения вводятся с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Регулятор подчеркивает, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс долларов США.

– В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка, – говорится в пресс-релизе Банка России.

Россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Также будет сохранения возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

При этом поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.