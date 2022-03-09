Новости

Мосбиржа смягчила требования поддержания ценных бумаг в котировальных списках

Читайте также:

Таблетки от санкций те же самые: ответ правительства на торгово-финансовый шок неотличим от ответа на пандемию
9 марта 2022
Starbucks временно приостановит свой бизнес и закроет кофейни в России
9 марта 2022

Московская биржа изменяет порядок действий при поддержании ценных бумаг в котировальных списках в соответствии с решением Банка России. Установленные правилами листинга требования не будут применяться в течение определённого Банком России льготного периода:

- в отношении количества независимых директоров, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и в состав его комитетов, а также наличия статуса независимого директора у председателя комитета по аудиту до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 г.;
- в отношении количества акций эмитента в свободном обращении - до 1 июля 2023 г.;
- в отношении уровня кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций эмитента, поручителя, гаранта), удовлетворявшего требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 г., - до 1 октября 2022 г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "2022, кризис, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (52)


Реклама на сайте

Рекация рынка недвижимости
«Никто из нас с таким вызовом ещё не сталкивался», – Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence»
«Когда остановится рост цен, неизвестно» – Ольга Иванова, «Флагман»
«В недвижимости ничего не дешевело в последнее время»,– Евгений Савченко, Зет Хаус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании