Мосбиржа смягчила требования поддержания ценных бумаг в котировальных списках

Московская биржа изменяет порядок действий при поддержании ценных бумаг в котировальных списках в соответствии с решением Банка России. Установленные правилами листинга требования не будут применяться в течение определённого Банком России льготного периода:

- в отношении количества независимых директоров, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и в состав его комитетов, а также наличия статуса независимого директора у председателя комитета по аудиту до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 г.;

- в отношении количества акций эмитента в свободном обращении - до 1 июля 2023 г.;

- в отношении уровня кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций эмитента, поручителя, гаранта), удовлетворявшего требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 г., - до 1 октября 2022 г.