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Байден объявил о запрете импорта российской нефти

Президент США Джо Байден в ходе выступления во вторник заявил, что США введут эмбарго на импорт российских энергоносителей, сообщает CNBC.

– Сегодня я объявляю, что США нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии, – заявил Байден в Белом доме. –Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США, –  сообщает CNBC.

По данным Минэнерго США, в 2021 г. в страну импортировали из России около 672 тыс. барр. в сутки. Эта примерно 8% от общего объема импорта нефти и нефтепродуктов в США.

Кроме того, отказать от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года планирует Великобритания. Об отказе от заключения новых контрактов на покупку нефти из РФ заявили Shell и BP.

Цена нефти Brent превысила $139 – максимум с 2008 года. Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $143, в 2012 году цена достигала $128. Покупки спровоцированы ужесточением риторики со стороны западных чиновников, призывающих к запрету на экспорт российской нефти. Экспорт нефти из России составляет порядка 5 млн б/с, что эквивалентно 5% от мирового потребления. В условиях сохраняющегося дефицита выпадение даже части из этого объема поставок чревато непропорционально сильным ростом цен, уверены эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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