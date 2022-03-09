Все карты ВТБ будут действовать бессрочно

Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.

ВТБ также рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир». Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Они позволяют совершать привычные транзакции без ограничений- в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах.

Только 6 марта клиенты ВТБ открыли в «цифре» 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи. Общее количество карт «Мир», выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам.