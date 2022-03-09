Трейдеры ставят на на рост нефти Brent до $200, и даже $300

По данным европейской биржи ICE в майских опционах проходят сделки со ставками роста цены вплоть до $300 за баррель Brent, сообщается в обзоре БКС Инвестииции.



– В отчете ICE по call-опционам на Brent отмечается, что в понедельник, 7 марта, прошли достаточно существенные объемы в майских контрактах со страйком на уровне $200. Более того, были и сделки по майским контрактам со страйком $300, но объемы здесь были символическими, – пишут эксперты БКС.



По мнению вице-премьера России Александра Новака, отказ Европы от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для всего мирового рынка, цены могут подняться до 300 долларов за баррель, сообщает «Российская газета». На долю российского экспорта приходится 150 млн тонн нефти из 500 млн тонн потребляемых Европой. Кроме этого, в Европу из России отправляется около 80 млн тонн нефтепродуктов, отметил он.

Цена нефти Brent превысила $139 – максимум с 2008 года. Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $143, в 2012 году цена достигала $128. Покупки спровоцированы ужесточением риторики со стороны западных чиновников, призывающих к запрету на экспорт российской нефти. Экспорт нефти из России составляет порядка 5 млн б/с, что эквивалентно 5% от мирового потребления. В условиях сохраняющегося дефицита выпадение даже части из этого объема поставок чревато непропорционально сильным ростом цен, уверены эксперты.