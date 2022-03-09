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Fitch понизило рейтинг России в иностранной валюте

Причиной стало решение властей платить по долговым обязательствам перед зарубежными кредиторами рублями и ограничение на переводы россиян нерезидентам, передает РБК.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте с B (существенно недостаточный уровень кредитоспособности) до C (дефолт неизбежен), следует из отчета компании.

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Аналитики усомнились в готовности России обслуживать государственный долг. По их мнению, на это повлиял указ президента России от 5 марта. Согласно нему, физические и юридические лица России, регионы, муниципалитеты и государство могут расплачиваться с зарубежными кредиторами в рублях. При этом сумма кредитов, займов и облигаций в этом случае должна быть больше 10 млн руб. или той же суммы в валютном эквиваленте по курсу Центробанка.

Fitch отметило, что такая мера может привести к реденоминации платежей по суверенному долгу в иностранной валюте для кредиторов в определенных странах. Снижение рейтинга также произошло из-за постановления Центробанка об ограничении переводов из России нерезидентам, указывает агентство.

Агентство полагает, что ужесточение санкций и возможные ограничения на торговлю энергоносителями могут повлечь выборочную невыплату обязательств по суверенному долгу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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