Новости

Президент предложил выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет с апреля будут установлены выплаты, заявил президент РФ Владимир Путин. Первые выплаты семьи смогут получить уже в мае.

– Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, – заявил президент в ходе обращения по случаю 8 марта.

На текущий момент уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет. Помимо этого, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку.

В своем выступлении Владимир Путин также подчеркнул, что в боевых действиях специальной военной операции не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса, отметил президент. Поставленные задачи решают только профессиональные военные, подчеркнул он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Рекация рынка недвижимости
«Никто из нас с таким вызовом ещё не сталкивался», – Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence»
«Когда остановится рост цен, неизвестно» – Ольга Иванова, «Флагман»
«В недвижимости ничего не дешевело в последнее время»,– Евгений Савченко, Зет Хаус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании