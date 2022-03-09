Президент предложил выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет с апреля будут установлены выплаты, заявил президент РФ Владимир Путин. Первые выплаты семьи смогут получить уже в мае.

– Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, – заявил президент в ходе обращения по случаю 8 марта.



На текущий момент уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет. Помимо этого, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку.



В своем выступлении Владимир Путин также подчеркнул, что в боевых действиях специальной военной операции не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса, отметил президент. Поставленные задачи решают только профессиональные военные, подчеркнул он.