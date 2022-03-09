В 2022 году субсидии получат 13 муниципальных детских оздоровительных лагерей Иркутской области

Благодаря выделенным средствам проводят капитальные и текущие ремонты, приобретается технологическое, пищевое и медицинское оборудование, оборудование противопожарного оповещения, техника, спортивный инвентарь, аудио- и видеотехника, мебель, постельные принадлежности, сообщили SIA.RU в администрации области.

По итогам конкурсного отбора в 2022 году 13 муниципальных учреждений получат субсидии на общую сумму 27,7 миллиона рублей, рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства.

На выделенные средства в детском лагере «Олимп» Баяндаевского района планируют провести текущий ремонт в спальных корпусах, приобрести мебель для столовой. В лагере «Молодежный» в Черемхово планируют приобрести мобильное здание-пристрой к пищеблоку (мясной цех), завершить работы по обустройству скважины, а также приобрести спортинвентарь и оргтехнику.

В детском лагере «Юность» в Усолье-Сибирском будет приобретено оборудование и инвентарь. В лагере «Вымпел» Ангарского городского округа будет смонтирована система электроснабжения.

В детском лагере «Орленок» Заларинского района проведут капитальный ремонт спальных корпусов, а в лагере «Лена» Качугского района – ремонт медицинского корпуса. За счет средств целевой субсидии в лагерях «Баяр» Эхирит-Булагатского района, «Березка» Нукутского района, «Смена» в Усолье-Сибирском приобретут оборудование для пищеблоков, технологическое оборудование, спортивный и мягкий инвентарь.

Всего с 2012 по 2022 годы на укрепление материально-технической базы лагерей Правительство Иркутской области направило свыше 492,3 миллиона рублей.