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Медики Центра помощи и спасения в Братске получили подарки от Олега Дерипаски

Медики Центра помощи и спасения принимали сегодня подарки и поздравления сразу с двумя праздниками: мужчины – с прошедшим 23 февраля, дамы – с наступающим 8 Марта, сообщает Братская студия телевидения.

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Презенты передали от имени основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски. Напомним, именно по его инициативе в семи городах Сибири и Урала больше года назад появились Центры помощи и спасения, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Пятая волна пошла на спад, но в медицинском учреждении по-прежнему заняты все койки, сейчас здесь 66 пациентов.

«Вот именно эти подарки – они дают нам повод думать о том, что мы нужны, важны и наша работа приносит пользу стране. Мы этому очень рады и благодарны», – Елена Слюнкова, медсестра-хозяйка Центра помощи и спасения.

Кстати, поздравили сегодня и пациенток госпиталя – им передали букеты тюльпанов. Вручение подарков сотрудникам «Центра» стало хорошей традицией – не только в честь гендерных праздников, но и на Новый год, и в честь Дня медика. А в годовщину госпиталя, в начале декабря прошлого года, сотрудники учреждения получили от Олега Дерипаски именные поздравления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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