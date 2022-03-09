Муниципальную транспортную программу создает администрация Иркутска

Глава города осмотрел ремонтные цеха МУП «Иркутскавтотранс», посетил троллейбусное депо, рассказали SIA.RU в мэрии.

– Оздоровление муниципальных предприятий – одно из основных направлений нашей деятельности. От их стабильной работы напрямую зависит порядок в городе, комфорт и благополучие иркутян. В прошлом году мы закупили технику для «Иркутскавтодора» и «Горзеленхоза», есть позитивные изменения в работе МУП «Комбинат питания». Сейчас внимание – нашим транспортным предприятиям, – отметил Руслан Болотов.

Как пояснила Татьяна Макарычева, в настоящее время администрацией города создается долгосрочная муниципальная программа, направленная на обновление подвижного состава и сопряженной инфраструктуры. Уже в этом году планируется приобретение 5 кузовов трамвайных вагонов и 40 автобусов. Кроме того, в настоящее время Минстрой России рассматривает заявку Иркутска на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Он позволит пополнить муниципальный парк транспорта 10 трамвайными вагонами, 12 троллейбусами и 100 автобусами большой вместимости.

Упорядочить сферу пассажирских перевозок в Иркутске поможет переход на контрактную систему. Сегодня специалисты администрации работают над ее внедрением. Для более удобной оплаты проезда в общественном транспорте рассматриваются различные варианты безналичного расчета, в том числе с использованием единой транспортной карты.

– Мы разрабатываем и внедряем меры поддержки работников. В том числе запустили пилотный проект по системе премирования. И уже в этом месяце зарплата водителей-передовиков предприятия будет значительно выше, чем обычно. Надеемся, что эти и другие меры будут способствовать привлечению на работу молодых сотрудников, – рассказал Сергей Майок.

В Иркутске функционирует 11 троллейбусных маршрутов, в том числе один межмуниципальный. В троллейбусном депо трудится 300 человек. Они обслуживают свыше 73 единиц техники. МУП «Иркутскавтотранс» обслуживает 33 городских маршрута. Транспортный парк предприятия насчитывает порядка 180 единиц, штатная численность – более 400 сотрудников.