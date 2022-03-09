Компании, которые уходят с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя

49% россиян готовы полностью или частично отказаться их продуктов, сообщает SuperJob.

Каждый четвертый россиянин (24%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок.

Еще 25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров – чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя».

Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34 лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45 лет (55%).