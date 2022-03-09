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1 914 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 263 961.

В медучреждениях остаются 2 587, выздоровело – 1 520, умерло от коронавируса – 15, от иных заболеваний – 1.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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