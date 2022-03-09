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Оснований для удешевления или удорожания аренды жилья нет

Передает слова заместителя директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксаны Поляковой агентство «Прайм».

«Дальнейшего роста цен пока не – доходы арендаторов не растут; высокая ценовая чувствительность нанимателей даже при активном спросе не позволит арендным ставкам вырасти в разы. Вместе с тем, резкого снижения цен в нынешних условиях ожидать тоже не стоит, оно возможно только в результате массового оттока арендаторов из столицы, а к этому нет предпосылок», – сказала эксперт.

В настоящее время усредненная арендная ставка для квартир в старой Москве составляет 47 480 рублей в месяц. С начала года она почти не изменилась – снизилась примерно на 1%. По сравнению с показателем февраля прошлого года медианная стоимость найма повысилась на 14%, подсчитала Полякова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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