Пакет предложений по повышению устойчивости экономики представили в Иркутской области

Инициативы, связанные с поддержкой реального сектора экономики, финансового рынка, малого и среднего бизнеса, направлены в Правительство РФ, сообщили SIA.RU в администрации области.

«На наш взгляд, будет правильным предоставлять отсрочку по уплате НДС сельхозтоваропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, снизить для этих компаний размер страховых взносов. Кроме того, мы предлагаем рассмотреть введение временного моратория на обязательные требования по маркировке товаров. Необходимо, чтобы местные производители продолжили производство продуктов питания при соблюдении действующих норм и правил без дополнительных расходов на новые технологии. Считаем правильным запустить и программы по компенсации простоя грузов на складах из-за нарушения логистических цепочек», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.