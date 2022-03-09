Bloomberg: Китай может купить доли в Газпроме и Русале

Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, сообщает Bloomberg.

Согласно источникам агентства, речь идёт о Газпроме и Русале. Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, включая China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. Китая и China Minmetals Corp., о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы.

– Любая сделка будет направлена на увеличение импорта Китая, поскольку он усиливает свое внимание к энергетической и продовольственной безопасности, а не в знак поддержки вторжения России в Украину, – сообщают источники агентства.

Обсуждения пока находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к сделкам.