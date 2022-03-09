Bloomberg: Китай может купить доли в Газпроме и Русале

Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, сообщает Bloomberg.
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https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kitai-mozhet-uvelichit-svoi-doli-v-rossiiskikh-kompaniiakh
Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kitai-mozhet-uvelichit-svoi-doli-v-rossiiskikh-kompaniiakh
Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, сообщает Bloomberg.
Согласно источникам агентства, речь идёт о Газпроме и Русале. Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, включая China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. Китая и China Minmetals Corp., о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы.
– Любая сделка будет направлена на увеличение импорта Китая, поскольку он усиливает свое внимание к энергетической и продовольственной безопасности, а не в знак поддержки вторжения России в Украину, – сообщают источники агентства.Обсуждения пока находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к сделкам.