Три школы построят в Иркутской области в 2023-2024 годах

Субсидию в 2,8 млрд рублей одобрило федеральное правительство, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Учреждения появятся в Братске и иркутских микрорайонах «Союз» и Березовый. В ноябре прошлого года Иркутская область получила субсидии также на три школы: №53, №57, №75 в Иркутске.

Возведение здания начальной школы №75 началось в прошлом году, в 2022 году начнутся строительные работы на объектах школ 57 и 53.

Всего на этот год планируется завершение строительства 17 школ на 8 276 мест, а также начнут строительство 6 школ на 1 847 мест.