День спорта «На лыжи»! прошел в Шелехове

В городе металлургов в мероприятии приняли участие больше двухсот человек.

Фото: Артем Моисеев





День спорта организовали компания РУСАЛ, En+, Федерация лыжных гонок России при поддержке администрации города Шелехова. Мероприятие состоялось в парковой зоне у здания администрации. Забеги прошли для разных возрастных групп, но большее количество участников – дети в возрасте до 14 лет.

Алексей Тенигин, директор по экологии Иркутского алюминиевого завода:

– Главная задача – привлечь наших детей к спорту, к здоровому образу жизни. Многие участники сегодня встали на лыжи впервые, но, я уверен, что они уже полюбили этот вид спорта. Все мы хорошо провели время, с погодой повезло, настроение у всех участников отличное!

Сергей Липин, глава города Шелехова:

– Я благодарю компанию РУСАЛ и Иркутский алюминиевый завод за настоящий спортивный праздник, за эти простые эмоции, которые очень нужны и очень важны для горожан. Важно отметить, что каждый участник Дня спорта получил приятный памятный подарок от организаторов!

Проект «На лыжи!» еще в 2016 году инициировал основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. Сейчас мероприятие проводят в 19 городах страны. В прошедшие выходные День спорта «На лыжи»! прошел также в Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Тулуне и Нижнеудинске.

Текст: Екатерина Машукова