Fitch понизило рейтинг России в валюте до дефолтного уровня. Что это значит?

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до C. Согласно инвестиционной, уровень «C» означает неизбежность суверенного дефолта.

Fitch в своем релизе указывает, что одной из основных причин снижения рейтинга стал указ президента РФ от 5 марта, согласно которому российские физические и юридические лица, регионы, муниципалитеты и государство получают право расплачиваться по валютным обязательствам в рублях. Кроме того, применение постановления Центрального банка России ограничило перевод долговых купонов ОФЗ в местной валюте нерезидентам с конца прошлой недели.

Эксперты отмечают, что причины во многом носят технический характер. Снижение рейтингов международными агентствами отражают не столько платежеспособность государства, сколько негативное влияние ограничений на движение капитала, введенных в рамках стабилизации рубля. Риски просрочек по выплатам иностранным кредиторам обусловлены политическими и регуляторными мерами.