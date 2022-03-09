В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки

Для этого нужно использовать высоконадежные ипотечные портфели банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России, сообщают «Известия».

Такое предложение члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли. Согласно инициативе, под залог ЦБ должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых, а кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%.

По мнению экспертов, реализация предложения поможет увеличить число доступных новостроек в стране и сдержать рост цен на жилье.