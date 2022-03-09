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Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум

Превысив 128 рублей. В свою очередь курс доллара превысил 119 рублей, сообщает ТАСС.

К 10:45 мск курс доллара рос на 11,76%, до 117,35 рубля, курс евро - до 127, 42 рубля (+7,09%). Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже слабеет к доллару и евро более чем на 7-11% по отношению к закрытию предыдущей сессии.

По данным биржи на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 113,88 рубля (+8,46%), евро рос на 2,62%, до 122,1 рубля. К 10:24 мск курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%), обновив исторический максимум. Доллар торговался на уровне 117,35 рубля (+11,76%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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