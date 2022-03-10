«Нас уже ничего напугать не может». Бизнес – о кризисе 2022

Российский бизнес, в том числе региональный, живёт сейчас в состоянии напряжённой неопределённости. Оценить происходящие события, которые меняются буквально по часам, и подстроить под них свою работу – очень сложно, отмечают иркутские предприниматели. Газете Дело они рассказали, какие риски несёт такая ситуация для их дела, что беспокоит больше всего, какие шаги они будут предпринимать?

«Сейчас важно успокоиться и отложить в эмоции в сторону»

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»

– Для компании «РАФТ ЛИЗИНГ» это уже четвертая кризисная ситуация, – отмечает Елена Ланцова. – Мы думали, что уже ко всему готовы, но 2022 год нас удивил, потому что это не только экономический кризис.

По её словам, у компании сейчас есть три основных вопроса, требующие особого внимания.

Во-первых, это получение предметов лизинга. Есть лизинговые сделки, по которым прошли авансовые платежи, и сейчас «РАФТ ЛИЗИНГ» ждёт получения техники.

– В нашем случае техника из Европы пересекла границу с Россией. И в текущих условиях – это ключевой момент, – подчёркивает Елена Ланцова.

Во-вторых, лизинговым компаниям важно понимать, повлечёт ли беспрецедентно выросшая ключевая ставка ЦБ повышение ставок по действующим кредитам.

– Сейчас очень важно, чтобы Центробанк и правительство РФ ввели жесткий запрет на повышение банковских ставок по действующим кредитным линиям. Иначе мы рискуем увидеть череду банкротств. Бизнес столь серьезные риски не закладывал в свои проекты, – комментирует директор «РАФТ ЛИЗИНГА».

В-третьих, для всего бизнеса сейчас важна финансовая стабильность. Необходимо понимать, на каких финансовых условиях можно работать, и в каком периоде.

– Сейчас как никогда важно всем успокоиться, отложить эмоции в сторону, – считает Елена Ланцова. – Нужно идти на диалог и компромисс. Только сплотившись, мы сможем решить вопросы. Любой кризис можно пережить, если мы будем с понимаем подходить к проблемам друг друга и совместно искать выход.

«Выход в ресторан снова станет событием»

Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов

Как рассказал Павел Поляков, буквально на следующий день, после того как начал расти валютный курс, крупные поставщики индустрии общественного питания начали ограничение поставок товара, потому что они не знают, по какому курсу они будут делать свой следующий закуп.

– Это основная проблема сейчас, потому что в ресторанах большое количество валютного товара. И даже отечественные производители «под шумок» стали поднимать цены, да и в любом отечественном товаре сейчас есть какая-то валютная составляющая. И даже если нет, инфляция всё равно есть. К примеру, алкогольная компания сначала прислала нам сообщение, что пока прекращает поставки, потом – что продолжит, но при этом подняла цены почти на 20%. Причём, 20% - это сейчас минимум, – поясняет Павел Поляков.

Для индустрии это достаточно критическая история, подчёркивает Павел Поляков, потому рестораторам тоже будут вынуждены реагировать на изменение себестоимости блюд и поднимать цены.

– А если это будет гиперинфляция, которая сейчас намечается? – задаёт риторический вопрос Павел Поляков. – По щелчку пальца стоимость блюд не изменишь, и даже меню перепечатывать каждый раз тоже не так просто. Поэтому готовимся переходить на электронное меню: в интернете изменить цены гораздо проще. И будем вести тройной контроль за входящими ценами, чтобы не вылететь в трубу, с наступающей инфляцией. Да, неопределённость сейчас полная, но лично меня уже ничего напугать не может. Жду, когда ситуация на рынке немного «устаканится».

Ещё один риск для индустрии – падение потребительского спроса. С другой стороны, по мнению Павла Полякова, в связи с санкциями, люди особо никуда не поедут, и те, у кого есть деньги, всё равно продолжат ходить в рестораны.

– Как показывает весь мой опыт, в премиальных, дорогих ресторанах спада спроса не будет. В первую очередь, как всегда, пострадает средний класс, которого итак уже практически не осталось, и те заведения, которые рассчитаны на эту категорию потребителей, – считает ресторатор. – Кстати, раньше, ещё при советской власти, ресторан был всё-таки для событийных выходов – повышение по службе, юбилеи. А потом это стало обыденностью – человек с любым доходом мог подобрать заведение по кошельку, чтобы пригласить туда друзей на ужин. Возможно, мы вернёмся к той ситуации, когда поход в ресторан опять станет событийным.

А вот фастфуд выживет в любой ситуации, уверен Павел Поляков.