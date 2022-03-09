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Visa на один день продлила срок обращения российских карт за рубежом

Воспользоваться ими можно будет до 11 марта, сообщается на сайте платежной системы.

«Осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям в рамках будет прекращено 11 марта 2022 для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 г.», – сообщают в пресс-службе компании.

При этом платежная система оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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