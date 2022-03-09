Как теперь купить валюту? 10 вопросов после введения новых ограничений ЦБ

Банк России ответил на 10 наиболее часто задаваемых вопросов по валюте после введения новых правил. Напомним, регулятор наложил запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Кроме того, в течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

1. У меня на валютном вкладе сумма больше 10 тыс. долларов. Я решил его закрыть и заказал в банке валюту. Что я получу в итоге?

Вы получите 10 тыс. долларов (если счет был открыт в другой валюте — все равно банк отдаст вам доллары США), остальное вы можете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт, или получить в рублях по курсу на день выдачи.

2. Банк не выдал мне валюту, хотя я запросил ровно 10 тыс. долларов со своего вклада, сославшись на то, что ему нужно несколько дней, чтобы доставить валюту. Банк имеет право так поступить? Банк точно отдаст мне мои деньги?

Да, банк точно отдаст вам наличными 10 тыс. долларов США. Банку нужно время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение. Остальные ваши средства на счетах сохранены и всегда доступны в рублях.

3. Если в одном банке у гражданина несколько счетов с остатками 10 тыс. и более долларов на каждом, то он получает в долларах в совокупности 10 тыс. долларов или с каждого счета по 10 тыс. долларов в валюте?

Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более 10 тыс. долларов.



Человек может получить до 10 тыс. долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тыс. долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тыс. долларов.

4. Может ли быть введен какой-то особый порядок для выдачи вкладов в рублях?

Нет, не может. Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают.

5. Банкам запретили продавать валюту, а безналичная конвертация возможна?

Да, возможна. Но средства в валюте, которые поступили на счет начиная с 9 марта 2022 года, нельзя будет получить наличной валютой, пока действует временный порядок операций с наличной валютой. Но эти средства всегда можно будет получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

6. Когда истечет срок действия временного порядка операций с наличной валютой, я смогу забрать валюту со своего вклада полностью или снова только 10 тыс. долларов?

Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы.

7. Если я переведу средства с валютного счета в одном банке на валютный счет в другом банке, смогу ли я снять наличные доллары?

Нет, средства в иностранной валюте, поступившие на счет после 00:00 мск 9 марта 2022 года, получить наличными будет невозможно.



8. Я хочу получить деньги со своего валютного вклада в рублях. Сделал заявку в банк несколько дней назад. За это время курс валюты вырос. Какую сумму я получу?

Вы получите сумму в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

9. Где брать информацию о рыночном курсе?

Это официальный курс Банка России.

10. Я еду за границу, мне нужна валюта для оплаты поездки. Как я могу ее купить?

Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете приобрести наличную валюту. Но вы можете расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.