Правительство предложило отменить налог на проценты с вкладов на два года. Что это значит?

Правительство РФ предложило освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам за 2021–2022 гг.

«Эта норма была введена с 1 января прошлого года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по всем таким депозитам, нужно заплатить налог 13%», — заявил премьер Михаил Мишустин в ходе обсуждения законодательных инициатив, направленных на повышение устойчивости экономики в условиях ужесточения санкций.

По итогам 2021 года вкладчики должны были заплатить 13% с процентов по суммам вкладов свыше 1 млн руб. Теперь эта мера может быть отменена, что делает размещение денег в банках более привлекательным. Но пока окончательное решение не принято.

«Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», — подчеркнул Михаил Мишустин.