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Иркутская область рассчитывает принять участие в 26 федеральных программах

Вопросы участия Иркутской области в реализации государственных программ Российской Федерации рассмотрели на первом заседании межведомственной рабочей группы под руководством Губернатора региона Игоря Кобзева, в котором приняли участие сенаторы, депутаты Государственной Думы РФ, представители Правительства области.

Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, всего определено 26 государственных программ Российской Федерации, в которых возможно участие региона. В 22 из них Приангарье уже участвует. За каждой из программ закреплено по одному или несколько ответственных исполнительных органов в соответствии с курируемыми направлениями деятельности.

Также определен механизм взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области, федеральными органами власти, сенаторами, депутатами Государственной Думы РФ. Все это направлено на повышение качества заявок на софинансирование, которые регион направляет в федеральные органы исполнительной власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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