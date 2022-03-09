Альфа-Банк предложил полгода бесплатного обслуживания валютных счетов

Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, открываются новые возможности за счёт перераспределения рыночных сегментов и изменения валютных курсов. Для поддержки импортно-экспортных операций отечественных предпринимателей Альфа-Банк запустил программу со стимулирующими опциями сообщили SIA.RU в банке.

– Сегодня для бизнеса на первое место выходит уверенность в своём банке, и его умение точно реагировать на потребности клиентов. Альфа-Банк, продолжая обычную работу, предлагает своим клиентам – участникам ВЭД – новую программу для развития межгосударственной деловой деятельности, – говорится в сообщении банка.

По условиям этой программы импортёры и экспортёры получают в Альфа-Банке бесплатное обслуживание валютного счета на 6 месяцев. А за каждый новый контракт, переведенный в Альфа-Банк, им выплачивается компенсация размером в 10 000 рублей. При этом стать клиентом Альфа-Банка можно меньше, чем за час, а открыть счёт в любой валюте — моментально. Для клиентов действует лучший курс на банковском рынке, доступна конвертация от 0,05%, и услуги персонального валютного контролера.

Альфа-Банк - крупнейший универсальный частный банк в России. Это надёжное, устойчивое кредитное учреждение и абсолютный лидер в цифровизации ВЭД по версии Markswebb. Банк обеспечивает оперативное проведение международных расчётов и валютных платежей, а также безукоризненную работу интернет-банка и мобильного приложения в интересах бизнеса и частных клиентов.

Подробности на сайте Альфа-Банка https://alfabank.ru/corporate/ и в офисах обслуживания.