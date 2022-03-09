В Москве зафиксировали самый резкий скачок цен на новостройки с 2014 года

В феврале зафиксирован самый резкий рост средней стоимости квадратного метра на рынке массовых новостроек Москвы с 2014 года. За месяц квадратный метр подорожал на 5%, c 261 до 281 тыс. рублей, подсчитали аналитики компании «Метриум».

Предыдущий максимум ценового всплеска был зафиксирован в 2014 году. Тогда в марте средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках Москвы увеличилась на 4,8% — со 144 тыс. до 151 тыс. рублей. В среднем каждый месяц массовые новостройки Москвы дорожали последние десять лет примерно на 0,7%.

Резкий рост цен на новостройки часто совпадает по времени с девальвацией рубля.

«Курс валют — это своеобразный индикатор прогноза инфляции, поэтому девелоперы обращают на него внимание при формировании политики ценообразования, — отмечает Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании „СМУ-6 Инвестиции“ (девелопер ЖК „Любовь и голуби“). — Ослабление рубля обычно ускоряет рост цен в экономике, так как дорожают многие импортные товары, от стоимости которых косвенно зависит всё. И эти ожидания закономерно отражаются в ценах. Однако сейчас многие застройщики стараются вести сдержанную ценовую политику, стремясь привлечь клиентов, и выделяясь тем самым на фоне конкурентов. К тому же у покупателей есть альтернатива — апартаменты, которые примерно на 20-30% доступнее, чем аналогичные по качеству комплексы с квартирами».

«Резкий рост цен в феврале обусловлен многими факторами, — резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании „Метриум“. — С одной стороны, мы наблюдали высокий спрос в течение месяца, который привел к сокращению в продаже наиболее доступных вариантов жилья, что повлияло на рост средних расценок. С другой стороны, многие застройщики поспешили отреагировать на девальвацию рубля в конце февраля резким ростом цен, связанным со всплеском инвестиционной активности на фоне нестабильности в экономике и политике. Ретроспектива показывает, что часто после резких всплесков курса валют цены на жилье ведут себя похожим образом: сначала растут, а потом стабилизируются. Исключением, пожалуй, стал только 2021 год, когда цены росли под влиянием не валютного рынка, а иных факторов, таких как повышение себестоимости строительства и льготная ипотека».