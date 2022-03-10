Альфа-Банк планирует снизить ставки по вкладам в рублях и в валюте

Об этом банк сообщил в своем телеграмм-канале в среду, 9 марта.

– Нам было бы выгодно об этом не писать, но так будет нечестно. Завтра (ред. – 10 марта) мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро. Послезавтра (ред. – 11 марта) мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%. Предупреждаем заранее, чтобы дать время открыть вклады под более высокий процент.

Напомним, что вслед за ростом ключевой ставки ЦБ до 20% годовых все банки резко подняли ставки по вкладам и накопительным счетам. Альфа-Банк повысил ставки по вкладам с 1 марта. Это позволило банку только за один день привлечь более 100 млрд рублей.