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ЦБ: Все платежные карты российских банков продолжат нормально работать

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay. Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет.

– Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте. По ним можно совершать без ограничений все обычные операции: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту, – отметил ЦБ.

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При этом многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир». Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет.

– По картам «Мир» доступны все те же операции, что были доступны по картам международных платежных систем. Также можно подключить сервис MirPay для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android. Карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии, – отметили в Банке России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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