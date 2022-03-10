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Паника на рынке: цены на нефть упали на 17%

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После закрытия российской сессии нефтяные цены ускорили снижение, которое в какой-то момент приобрело лавинообразный характер, отмечают в своем отчете аналитики БКС Инвестиции. Brent теряла 17,2% немного ниже $106, после чего сократила потери до 10,4%, торгуясь в 21:00 МСК около отметки $114,7.

– В последние дни от российской и украинской сторон прозвучали обнадеживающие заявления, свидетельствующие о возможной скорой деэскалации ситуации на Украине. Ранее обострение этого конфликта создавало угрозу уменьшения или полного прекращения поставок нефти из России, в том числе из-за возможных санкционных ограничений, – подчеркивают аналитики.

Дополнительным драйвером падения нефтяных цен стала новость о том, что ОАЭ будут рекомендовать другим участникам ОПЕК увеличить добычу нефти, поскольку обострение украинского конфликта привело к скачку нефтяных цен к максимальным с 2008 г. уровням.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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