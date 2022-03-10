«Иркутскэнергосбыт» дополнительно проконсультирует жителей Братска по вопросам начисления годовой корректировки за отопление

В Братском отделении «Иркутскэнергосбыт» организованы дополнительные способы информирования клиентов компании по вопросам годовой корректировки платы за отопление, рассказали SIA.RU в компании.

Теперь жители Братска могут получить консультации по ежегодному перерасчету платы за отопление по многоканальному телефону 323-777. Кроме того, за разъяснением можно обратиться в единый энергетический информационно-справочный центр по номеру 8-800-100-9-777.

Специалисты компании готовы ответить на вопросы жителей Братска и в письменной форме. Вопросы принимаются на электронный адрес: dept_bratsk@irkutskenergo.ru

12 марта во фронт-офисах компании будет проведен «День открытых дверей». Обратиться за разъяснениям по вопросам начисления платы за отопление можно к оператором в любом офисе компании.

Режим работы:

жилой район Энергетик, Холоднова 11, режим работы с 10.00 до 15.00;

жилой район Гидростроитель, Гайнулина д.1, режим работы с 10.00 до 15.00;

ул. Ленина, д.35, режим работы с 09.30 до 14.30.

Напоминаем, клиентам компании доступна услуга рассрочки платежей сроком на 3 месяца до 1 июня 2022 г. Для оформления необходимо направить заявление через Личный кабинет или сайт компании, вкладка «Направить документы онлайн». В случае возникновения трудной жизненной ситуации возможно заключение соглашения о рассрочке на более длительный период.