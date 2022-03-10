При нефти по 300 долларов за баррель возможен коллапс мировой экономики – аналитик Коган

Его уже сейчас можно частично наблюдать в виде роста инфляции и постепенного движения к общемировой стагфляции, которая может смениться рецессией, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Основная проблема, считает специалист, состоит в абсолютной неподъемности таких цифр для 99% стран.

«Соответственно, закупать ее по таким значениям просто не будут. При этом дойти до таких значений нефть может на резком сокращении предложения или росте спроса, что тоже частично можно наблюдать сейчас, когда государства и компании массово отказываются от российской нефти, тем самым толкая стоимость Brent вверх к рекордам середины нулевых», – рассказал он.