Кобзев сообщил о прорыве в вопросе установления границ населенных пунктов на Байкале

В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории удалось существенно улучшить динамику установления границ населенных пунктов – с 34 до 56. Если в прошлом году границы были установлены в 38% населенных пунктов, то сейчас в 73%, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, это потребовало гораздо больше усилий, чем планировалось. До конца года по плану будут установлены границы в Хужирском муниципальном образовании.

Установление границ означает, что будут утверждены новые генеральные планы населенных пунктов, следом будут актуализированы правила землепользования и застройки муниципальных образований с постановкой границ территориальных зон на кадастровый учет.

– Это прорывной момент в реализации Федерального закона №505-ФЗ, – подчеркнул глава региона. – Это значит, что у населения появляется возможность получить права на недвижимость, развивать социальную, культурную, бытовую и коммунальную инфраструктуры. Мы наконец-то сможем начать строительство социальных объектов, а также развивать туристическую деятельность.