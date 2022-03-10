Братчане проводили зиму и встретили весну лыжным фестивалем

Мероприятие «На лыжи!» прошло на берегу Братского водохранилища. День спорта для братчан провели компании Русал и En+ Group совместно с Федерацией лыжных гонок России и при поддержке администрации города. Цель мероприятия – популяризация лыжного спорта и здорового образа жизни, сообщает издание ТРК Братск.

По-весеннему теплый воскресный день собрал на базе отдыха «Простоквашино» всех, кто любит и умеет кататься на лыжах. А для тех, кто не умеет – организаторы придумали насыщенную программу. Это игры и конкурсы с полезными призами, показательные выступления спортсменов, семейные лыжные забеги, эстафета. Но сначала мастер-класс от профессиональных тренеров Александра Попова и Екатерины Московских.

День спорта «На лыжи» проводится в Братске с 2016 года. Проект стартовал по инициативе основателя компании Олега Дерипаска с целью популяризации спорта и продвижения здорового образа жизни. В этом году спортивные заезды состоялись сразу в нескольких городах Иркутской области: Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово, Тулуне и Нижнеудинске. «На лыжи» встали все – от мала до велика.

Перед главным лыжным забегом Дня спорта – небольшая разминка. Необходимо суметь преодолеть дистанцию, обойдя флажки – задача непростая, но братским лыжникам удалось с ней справится.

В этом году главный забег решили сделать на небольшую дистанцию – 250 метров. Но это лишь усилило накал борьбы. Ведь сколько бы не исполнилось спортсмену лет, каким бы ни был уровень подготовки – стремление к победе – главный стимул. На финише всех участников ждали призы от компании РУСАЛ и сладкие подарки.

А после лыжного забега можно и плюшками побаловаться. Причем как в прямом, так и в переносном смыслах: лихо скатиться с горы или отведать блинов с горячим чаем. Желающим полакомится традиционным масленичным угощением только успевали подавать блины – с пылу, с жару!

Перетягивание каната, качели, карусели, горки, песни и пляски – здесь каждый нашел развлечение по душе.

«Я считаю, что данное мероприятие удалось. Очень много людей посетило его, и компания РУСАЛ будет продолжать реализовывать спортивные мероприятия для поддержания здорового образ жизни наших граждан», – говорит Иван Семенченко, и.о. директора по персоналу БрАЗа.

Всего участие в Дне спорта «На лыжи» приняло боле 450 братчан. Организаторы планируют провести акцию и в следующем году.