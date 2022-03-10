В Иркутске открылась Академия ИНК для школьников

ООО «Иркутская нефтяная компания» и Иркутский государственный университет запустили образовательный проект «Академия ИНК» для учеников 7-11 классов. Обучение для всех участников бесплатное, рассказали SIA.RU в компании.

Торжественное открытие состоялось в Актовом зале Научной библиотеки ИГУ им. Распутина. В мероприятии приняли участие ректор ИГУ Александр Шмидт, представители Иркутской нефтяной компании, а также преподаватели университета и партнеры проекта: Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Студенческое научное общество ИГУ, Эко-сообщество ИГУ и др.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Владислав Поздышев поздравил присутствующих партнеров и будущих учеников Академии со стартом проекта. Он подчеркнул особую значимость обучения в Академии для старшеклассников, которые впоследствии выберут учебу по специальностям, востребованным в нефтегазохимической отрасли.

­– Наша компания с 2018 года взаимодействует со школьниками в Усть-Кутском и Киренском районах. Задача нового проекта – выйти на более масштабный уровень, на территорию Иркутска и всего региона. Чтобы привлечь всех желающих, мы решили не ограничиваться одной школой. Благодаря облачному классу и гибкой образовательной платформе, с использованием интерактивных, современных систем обучения, в Академии ИНК может учиться любой школьник. Все желающие могут регистрироваться в проекте, получать новые знания, компетенции и войти во взрослую жизнь максимально подготовленными, – отметил Владислав Поздышев.

Гостям подробно рассказали об Академии ИНК и будущих возможностях. Планируется, что обучение пройдут более 600 школьников Иркутска и Иркутского района. Основными станут интерактивные занятия по химии, физике и математике с преподавателями ИГУ. Специалисты ИНК организуют изучение профильных предметов. Также учащихся Академии ждет знакомство с ИНК – экскурсии на предприятие, знакомство с работниками и разбор реальных кейсов.

Учащиеся смогут самостоятельно составить программу и посещать интересные им занятия. Выполненные задания будут оцениваться баллами, которые по итогам будут суммироваться. Обладателей большего числа ждут награды от Академии ИНК. Кроме того, участие в проекте поможет получить дополнительные баллы при сдаче экзаменов в ИГУ.

Обучение пройдет в офлайн- и онлайн-формате и продлится до 31 мая 2022 года. Присоединиться к занятиям можно в любое время, для этого потребуется регистрация на сайте проекта. С новостями Академии ИНК можно знакомиться в Instagram-аккаунте @academia_ink.

Напомним, ИНК с 2018 года реализует программу «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов с последующим трудоустройством. В программу приглашены не только вузы и ссузы региона, но и других городов России.