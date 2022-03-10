Можно ли выпустить виртуальную карту Union Pay? Шесть вопросов о работе карт Union Pay и МИР в Примсоцбанке

Отвечаем на вопросы по работе карт МИР и Union Pay в Примсоцбанке (FAQ)

1. Можно ли выпустить виртуальную карту Union Pay?

Нет, виртуальную карту платежной системы Union Pay выпустить нельзя.

2. Можно ли выпустить виртуальную карту МИР?

Выпуск виртуальной карты МИР на данный момент находится в реализации, о запуске мы сообщим дополнительно на сайте Банка и в социальных сетях.

3. Планируются ли кобейджинговые карты?

В настоящий момент рассматриваются варианты кобейджинговой карты Union Pay совместно с платежной системой МИР. О запуске мы сообщим дополнительно на сайте Банка и в социальных сетях.

4. В течение какого времени выпускается карта Union Pay?

Выдача карт Union Pay, подчеркиваем, временно приостановлена, но банк продолжает принимать заявки на выпуск через мобильное приложение Примсоц Л@йн.

О возобновлении выдачи карт Union Pay сообщим дополнительно на сайте Банка, в социальных сетях и свяжемся с клиентами, которые оставили заявки.

5. По какому курсу конвертируются рубли в доллары/евро Union Pay?

Если карта открыта в рублях, а транзакция в $, то из RUB в CNY затем в $ (по курсу МПС Union Pay), затем транзакция приходит в банк и пересчитывается по курсу банка.

У Union Pay конвертация валют идет через юани. Если карта открыта в юанях, то прямая конвертация в валюту транзакции.

6. Можно ли заключить зарплатный проект с картами Union Pay?

В рамках зарплатных проектов можно открыть карты платежных систем: МИР, VISA, MASTERCARD.