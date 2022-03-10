Солид Банк повысил ставки по вкладам в рублях до 23% годовых, в долларах – до 10% годовых

С 09 марта 2022 года в Солид Банке ставка по вкладам физ.лиц в рублях составляет – 23% годовых, для юридических лиц – до 20,15% годовых, также повышены ставки по валютным вкладам.

АО «Солид Банк» повысил ставки по вкладам физических лиц: ставки были повышены до 23% годовых в рублях, до 10% годовых в долларах, а также в Солид Банке появилась возможность открыть валютный вклад в евро – до 3% годовых.

Также изменения в сторону увеличения ставок произошли по депозитам юр. лиц – до 20,15% годовых в рублях, до 8% годовых в долларах и до 0,3% годовых в евро.

Обновленная линейка вкладов позволит клиентам банка более грамотно спланировать свою инвестиционную стратегию и диверсифицировать свои вложения, например, включив в свой портфель помимо рублевых вкладов, вклады в долларах и евро.

Подробнее об изменении ставок:

Вклад «Весенний» в рублях для частных лиц

Cумма вклада: от 30 000 руб. до 5 000 000 руб.

Процентная ставка: 23% годовых.

Срок вклада: 150 дней.

Пополнение: первые 90 дней.

Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада.

Пролонгация: нет.

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Вклад «Валютный» в долларах для частных лиц

Сумма вклада: от 300 $ до 500 000 $.

Процентная ставка: 7 % годовых.

Срок вклада: 365 дней.

Начисление процентов: ежемесячно.

Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада.

Пополнение: первые 181 день.

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Вклад «Валютный на 100 дней» в долларах для частных лиц

Сумма вклада: от 300 $.

Процентная ставка: 10 % годовых.

Срок вклада: 100 дней.

Начисление процентов: ежемесячно.

Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада.

Пополнение: не предусмотрено.

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Вклад «Валютный» в евро для частных лиц

Сумма вклада: от 300 EUR до 300 000 EUR.

Процентная ставка: 3 % годовых.

Срок вклада: 365 дней.

Начисление процентов: ежемесячно.

Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада.

Пополнение: первые 181 день.

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Депозит «Солид-Доход» для юридических лиц

Минимальная сумма: 100 000 рублей / 3 000 долларов США / 3 000 евро.

Срок: от 1 до 730 дней.

Ставки, годовых: 16,00 % – 20,15 % (рубли) / 8,00 % (долл. США)/ 0,05% - 0,3% (евро).

Пополнение: не предусмотрено.

Частичное снятие: нет.

Депозит «Солид-Партнер» для юридических лиц

Минимальная сумма: 1 000 000 рублей / 30 000 долларов США / 30 000 евро.

Срок: от 91 до 730 дней.

Ставки, годовых: 16,50 % – 19,00 % (рубли) / 8,00 % (долл. США) / 0,10 % (евро).

Пополнение: допускается на любую сумму, прием взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока действия Договора.

Частичное изъятие: при наличии письменного заявления Вкладчика и решения уполномоченного органа Вкладчика о необходимости частичного изъятия Депозита; выплата банком осуществляется в течение 3х рабочих дней с момента предоставления указанных документов; остаток средств на депозитном счете после частичного изъятия не может составлять менее 1 000 000 руб. В ином случае Договор расторгается по ставке «До востребования».

Депозит «Солид-Комфорт» для юридических лиц

Минимальная сумма: 100 000 рублей / 3 000 долларов США / 3 000 евро.

Срок: от 32 до 730 дней.

Ставки, годовых: 16,40 % – 20,00 % (рубли) / 8,00 % (долл. США) / 0,01% - 0,12% (евро).

Пополнение: не менее 1/10 от первоначальной суммы договора, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока действия Депозитного Договора.

Частичное изъятие: единовременно не более 30% от текущей суммы депозита не чаще 1 раза в 180 календарных дней, сумма вклада после частичного снятия должна быть не менее минимальной суммы вклада.

Депозиты можно открыть во всех офисах АО «Солид Банк»

Тел.: 8 800 775 56 06

www.solidbank.ru

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