Кредиты наличными от АТБ по ставке 16,5%

С 9 марта 2022 года АТБ предлагает оформить потребительский кредит наличными с фиксированной ставкой на весь срок от 16,5% годовых.

Минимальный набор документов включает лишь паспорт. Кредит суммой от 30 000 до 1 000 000 рублей можно оформить на срок от 13 до 60 месяцев.

Оставляйте заявку на кредит на сайте банка, в Интернет-банке и Мобильном приложении АТБ И уже через три минуты вам придёт СМС с решением по одобрению кредита.

Подписать договор и зафиксировать условия можно в любом отделении АТБ.

Также подать заявку можно в любом офисе или по номеру горячей линии – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).