Альфа-Банк запустил решения для поддержки малого бизнеса. Вот главное:

— Ставки по вкладам повысились с 9% годовых до 18,95% для ИП и до 19,7% для ООО.

— Новые клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, получат 6 месяцев бесплатного обслуживания валютных счетов. А еще — 10 000 рублей за каждый новый контракт, переведенный в Альфа-Банк.

— По карте Альфа-Бизнес начисляется кэшбэк до 5%. Реквизиты карты доступны через 60 секунд после оформления.

— Банк дает возможность взять кредитные каникулы по займам до 10 млн рублей: можно уменьшить размер платежа или приостановить выплаты до 6 месяцев.

— Зарплаты по зарплатным проектам начисляются бесплатно. Подключить проект можно в интернет-банке.

— Стать клиентом Альфа-Банка можно меньше, чем за час, а открыть счёт в любой валюте — моментально. Платежи по России принимаются и исполняются круглосуточно.

«Здесь могли бы быть слова поддержки предпринимателям, но мы решили поддержать их не словами, а конкретными действиями», — подчеркнул директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

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