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Карты Банка «Приморье» теперь действуют бессрочно

Карты Банка «Приморье», в том числе выпущенные на базе зарубежных платежных систем, теперь действуют бессрочно. Замена карты потребуется только в случае их физического износа.

— Перевыпускать ранее выданные карты клиентам теперь не требуется,- комментирует руководитель Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — После окончания указанного на карте срока службы карты продолжат работу.

Исключения составят только карты платежной системы Union Pay при их использовании за рубежом: клиентам нужно контролировать срок действия таких карт, так как они будут активны в соответствие с указанными на них сроками.

При необходимости оформить новые карты "Мир" Национальной платежной системы в Банке «Приморье» можно на сайте, в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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