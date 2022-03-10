Карты Банка «Приморье» теперь действуют бессрочно

Карты Банка «Приморье», в том числе выпущенные на базе зарубежных платежных систем, теперь действуют бессрочно. Замена карты потребуется только в случае их физического износа.

— Перевыпускать ранее выданные карты клиентам теперь не требуется,- комментирует руководитель Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — После окончания указанного на карте срока службы карты продолжат работу.

Исключения составят только карты платежной системы Union Pay при их использовании за рубежом: клиентам нужно контролировать срок действия таких карт, так как они будут активны в соответствие с указанными на них сроками.