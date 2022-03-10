Банк «Открытие» продолжает проводить все валютные операции

Банк «Открытие» проводит валютные операции в соответствии с временным порядком обращения с наличной валютой, установленным Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период клиент может снять наличными со своего счета до 10 тысяч долларов. Сумму свыше 10 тысяч долларов банк «Открытие», как и другие банки, по желанию клиента будет выдавать в полном объеме в рублях по рыночному курсу на день выдачи, который будет определяться Банком России по итогам валютных торгов накануне.

Для получения наличной валюты клиентам нужно обратиться в любое отделение банка. Из-за повышенного спроса рекомендуем заказывать нужную сумму заранее по номеру 8 800 444 44 00. Если у клиента открыт счет в евро или других валютах, то согласно новым правилам ЦБ, банк всё равно выдаст доллары по рыночному курс на день выдачи.

Валютообменные операции по-прежнему доступны. Купить валюту можно безналично в приложении или интернет-банке «Открытия» по курсу, который будет устанавливаться каждый день в соответствии с котировками на валютном рынке. Сохраняется возможность пополнять действующий валютный счёт или открыть новый, купив валюту безналично. При этом, согласно разъяснениям Банка России, валюта с новых валютных вкладов, открытых после 8 марта, в период действия временного порядка выдаваться не будет.

У клиентов также есть возможность переводить валюту без ограничений на российские валютные счета — свои или близких родственников. На зарубежные счета пока можно будет переводить не более 5 тысяч долларов в месяц.

Продавать валюту банку за рубли также можно без ограничений в любой форме — наличной и безналичной

Банк «Открытие» продолжает работать и проводить валютообменные операции в обычном режиме, в банке достаточно наличных средств, в том числе в иностранной валюте, чтобы удовлетворить запросы клиентов в рамках временных правил, введенных Банком России.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка.